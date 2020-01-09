شاهــد بالتفاصيـــل .. الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد لسنة 2020

وطنا اليوم ـ عمان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة (توجيهي راسب ) فأعلى وذلك لحساب النقص العام وبشروط معينة لهذا العام 2020 .



وقالت القيادة العام في منشور لها على صفحتها الرسمية إن على الراغبين بالتسجيل التقديم الكترونياً خلال موقع مديرية شؤون الأفراد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/1/2020 ولغاية تاريخ 25 /1/2020 .



وبينت أنه سيتم التواصل مع من تنطبق عليهم الشروط من خلال المواقع أعلاه أو الهاتف التالي ( 0772228263 ) .



وطالبت من يريد مزيدا من المعلومات مطالعة الصحف المحلية أو زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد (dpatajneed.jaf.mil.jo) .



وتاليا أبرز الشروط الشروط العامة:



أ. أن يكون أردني الجنسية .



ب. أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره وأن يثبت ذلك بشهادة ولادة مصدقة حسب الأصول.



ج. أن لا يزيد العمر عن (26) عام لغاية تاريخ 1/3/2020.



د. أن يكون لائقاً للخدمة من الناحية الصحية .



هـ. أن لا يقل الطول عن (165) سم وان يتناسب الطول مع الوزن وعكس ذلك لن ينظر بطلبه .



و. أن يكون حاصلاً على شهادة توجيهي راسب وأعلى .



ز. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.



ح. أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية الأخرى .



ط. على المتقدم أن يجتاز الفحوصات المقررة التالية :



(1) الفحص الطبي .

(2) فحص اللياقة البدنية .



(3) فحص القراءة والكتابة وفحص الثقافة العامة .



(4) إجتياز المقابلة الشخصية .



الوثائق المطلوبة:



أ . الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني .



ب. كشف العلامات الأصلي .



جـ. شهادة ولادة أصليه .



د. دفتر عائلة الوالد أو صورة مصدقة عنه (ساري المفعول ) أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنها مبيناً فيها مكان الولادة .



هـ. دفتر خدمة العلم مؤجل (صوره عن صفحة التأجيل) .



ال نقاط عامة:



أ‌. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو به نقص في الوثائق أو البيانات أو كانت الوثائق غير أصلية .



ب‌. على المتقدم للتجنيد أن يقدم الأوراق الثبوتيّة المطلوبة وأن تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة وعكس ذلك لن ينظر بطلبه .



ج. على كل من كان له طلب تجنيد سابق في المركز العسكري للتجنيد خلال الثلاث سنوات الماضية وتنطبق عليه شروط التجنيد المطلوبة حالياً ويرغب بالتجنيد التقدم بطلب تجنيد جديد من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد أعلاه وعكس ذلك لن ينظر بالطلب السابق.



د. على الراغبين بالتجنيد تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية والذي سيتم تفعيله إعتباراً من 10/1/2020 .











