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شاهــد بالتفاصيـــل .. الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد لسنة 2020
وطنا اليوم ـ عمان
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة (توجيهي راسب ) فأعلى وذلك لحساب النقص العام وبشروط معينة لهذا العام 2020 .
(2) فحص اللياقة البدنية .
(3) فحص القراءة والكتابة وفحص الثقافة العامة .
(4) إجتياز المقابلة الشخصية .
الوثائق المطلوبة:
أ . الهوية الشخصية مثبت عليها الرقم الوطني .
ب. كشف العلامات الأصلي .
جـ. شهادة ولادة أصليه .
د. دفتر عائلة الوالد أو صورة مصدقة عنه (ساري المفعول ) أو شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفياً أو صورة مصدقة عنها مبيناً فيها مكان الولادة .
هـ. دفتر خدمة العلم مؤجل (صوره عن صفحة التأجيل) .
ال نقاط عامة:
أ. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أعلاه أو به نقص في الوثائق أو البيانات أو كانت الوثائق غير أصلية .
ب. على المتقدم للتجنيد أن يقدم الأوراق الثبوتيّة المطلوبة وأن تكون المعلومات الواردة فيها صحيحة وعكس ذلك لن ينظر بطلبه .
ج. على كل من كان له طلب تجنيد سابق في المركز العسكري للتجنيد خلال الثلاث سنوات الماضية وتنطبق عليه شروط التجنيد المطلوبة حالياً ويرغب بالتجنيد التقدم بطلب تجنيد جديد من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد أعلاه وعكس ذلك لن ينظر بالطلب السابق.
د. على الراغبين بالتجنيد تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية والذي سيتم تفعيله إعتباراً من 10/1/2020 .
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