الرئيسية | محليات الضمان: خدمة السحب من رصيد التعطل للتعليم والعلاج مستمرة

وطنا اليوم ـ عمان قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن السحب من الرصيد الادخاري في حساب التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج متاح للمؤمن عليهم ضمن الشروط التي حدّدتها التعليمات والأسس الخاصة بذلك وهي أن يتوفر للمؤمن عليه الأردني رصيد في هذا الحساب لا يقل عن 300 دينار من خلال عمله في القطاع الخاص خلال الفترة من مطلع أيلول 2011 وهو تاريخ تطبيق تأمين التعطل عن العمل وما بعد هذا التاريخ، حيث يغطي التأمين كافة المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص فقط، وأن يرفق ما يثبت أن أياً من أبنائه على مقاعد الدراسة سواء في مستوى التعليم العالي أو التعليم المهني اذا كان السحب لغايات تعليم الأبناء، أما إذا كان السحب لغايات العلاج فيُكتفى بإقرار في نموذج طلب السحب الالكتروني بأن هذا السحب هو لغايات العلاج..













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