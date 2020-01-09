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بالصور...إصابة خمسة اشخاص إثر حادث تصادم في محافظة إربد
وطنا اليوم ـ عمان
قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة فاع, نتج عنه إصابة خمسة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة بالجسم.
حيث عملت كوادر الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالله المؤسس، وحالتهم العامة متوسطة .
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