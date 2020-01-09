الرئيسية | محليات ذبحتونا: وزارة التربية تجامل الرزاز على حساب مصلحة العملية التعليمية والطالب

وطنا اليوم ـ عمان توقفت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام التعديلات التي أصدرتها وزارة التربية على امتحان التوجيهي. ورأت الحملة أن هذه التعيلات تؤكد أن وزراء التربية المتعاقبين على حكومات الدكتور عمر الرزاز، كانوا أسرى "رؤية" الرئيس الرزاز وقراراته التي أثبتت فشلها، إلا أن هؤلاء الوزراء آثروا "مجاملة" رئيسهم على حساب مصلحة العملية التعلمية والطالب والتوجيهي.





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