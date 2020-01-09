شركة كريم تسحب من رصيد مواطن دون وجه حق

وطنا اليوم- تفاجأ احد المواطنين بوصول رسالة على هاتفه الجوال تفيد باقتطاع مبلغ من المال من رصيده لحساب شركة كريمللنقل عبر التطبيقات الذكية، وبعد التواصل مع البنك المعني أكد له ان الشركة سحبت من رصيده ثلاث مرات وعلى فترات متباعده، علما بان المواطن لا يستخدم شركة كريم للتطبيقات الذكية ولم يتعامل معها اطلاقا في تنقلاته.

وبعد التواصل مع أحد الموظفين في الشركه ابلغه انه لم يسجل اي طلب على رقم هاتفه وان هناك خطأ لا يمكن التحقق منه الا عن طريق الشركة الام في دبي.

عملية سحب الارصدة بمبالغ صغيرة لا ينتبه لها الناس وسيلة جديدة للاعتداء على حسابات الاخرين ما لم يثبت العكس، الشركة وعدت بتحديد سبب السحب علما بان الرسائل النصية الواصلة لهاتف المواطن وتشير الى السحب من رصيده موجودة ومثبته.