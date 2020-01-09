امير حاجي قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الايراني يوضح كيفية استهداف الطائرة الاوكرانية

وطنا اليوم-وكالات قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، إن المسؤول عن قرار إطلاق الصاروخ الذي أسقط الطائرة الأوكرانية اعتقد أنه يستهدف صاروخ كروز معاد، ولم يكن أمام سوى ثوان لاتخاذ القرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمسؤول العسكري الإيراني، حيث قال: "مضاداتنا كانت بحالة تأهب قصوى بعد تهديدات أمريكا بضرب 52 هدفا والنظام الصاروخي أخطأ بتحديد هوية الطائرة الأوكرانية".

وأردف حاجي زاده: "نتقبل كافة المسؤولية في سقوط الطائرة الاوكرانية وجاهزون لأي عقاب وأي قرار يتخذه المسؤولون بهذا الشأن"، لافتا إلى أنه علم بحادثة سقوط الطائرة عندما كان في غرب البلاد في "مهمة الاستهداف الصاروخي ضد القاعدة الأمريكية في العراق، وعندما سمعت بها تمنيت الموت، ليتني متّ ولم اسمع بمثل هذا الخبر".

وكانت هيئة الاركان الإيرانية قد أعلنت في بيان عن إصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة "عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الإسلامية"، لافتة إلى أن الطائرة "دخلت بطريقة خاطئة في دائرة ’هدف معاد‘ بعد أن اقتربت من ’مركز عسكري حساس‘ تابع للحرس الثوري".CNN