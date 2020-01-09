الدفاعات الايرانية هي من اسقط الطائرة الاوكرانية وروحاني يعتذر

وطنا اليوم-جاء ذلك في بيان لروحاني قال فيه: "في اجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الاميركي المعتدي ضد الشعب الايراني وبهدف الدفاع امام الهجمات المحتملة للجيش الاميركي بعد استشهاد القائد قاسم سليماني، كانت القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في حالة الانذار (القصوى) مائة بالمائة وللأسف أن خطأ بشريا واطلاقا خاطئا قد اسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الافراد الأبرياء".

وأضاف وفقا لما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "الجمهورية الاسلامية الايرانية آسفة جدا لهذا الخطأ وانني أعرب نيابة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية عن المواساة العميقة لأسر ضحايا هذه الكارثة الاليمة واوعز الى جميع الاجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم".

وكانت هيئة الاركان الإيرانية قد أعلنت في بيان إصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة "عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الإسلامية"، لافتة إلى أن الطائرة "دخلت بطريقة خاطئة في دائرة ’هدف معاد‘ بعد أن اقتربت من ’مركز عسكري حساس‘ تابع للحرس الثوري".