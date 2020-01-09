الرئيسية | محليات سلطان عمان الجديد يؤكد استمرار نهج الراحل قابوس

وطنا اليوم-اكد سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد اليوم السبت أنه سيواصل السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الدول.

وقال السلطان آل سعيد في خطاب ألقاه خلال مراسم تنصيبه نقلها التلفزيون الرسمي إنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول، على غرار النهج الذي كان اتبعه سلفه الراحل قابوس بن سعيد، مضيفا "سوف نرتسم خط السلطان الراحل مؤكدين على ثوابت وسياسة بلادنا الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخارجية لغيرنا واحترام سيادة الدول".

ودعا إلى بذل جهود لتنمية البلد والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة.

وبث التلفزيون العماني الرسمي صورا لموكب الجنازة، حيث نُقل النعش ملفوفا بالعلم العماني إلى جامع السلطان قابوس الكبير بالعاصمة مسقط حيث أقيمت صلاة الجنازة.

وكان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة.

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