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تراجع كبير للأردن على مؤشر البنية التحتية
وطنا اليوم-عمان: تراجع مؤشر البنية التحتية الى المرتبة 74 بالترتيب العالمي بعد ان كان بالمرتبة 44 عام 2009 وفق ما رصده مركز مؤشر الأداء عن تقارير التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
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