 وطنا نيوز -تراجع كبير للأردن على مؤشر البنية التحتية
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تراجع كبير للأردن على مؤشر البنية التحتية
التاريخ : 10-01-2020 02:32:16 المشاهدات: 1615

وطنا اليوم-عمان: تراجع مؤشر البنية التحتية الى المرتبة 74 بالترتيب العالمي بعد ان كان بالمرتبة 44 عام 2009   وفق ما رصده مركز مؤشر الأداء عن تقارير التنافسية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشار المهندس معاذ المبيضين رئيس مركز مؤشر الأداء الى ان هذا التراجع كان نتيجة ضعف الانفاق على مشاريع البنية التحتية خلال العشرة اعوام الماضية، ودعى الى ضرورة الاتجاه نحو مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT ) في ضل محدودية الموارد. 








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