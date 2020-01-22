الفرجات يدعو الشركات السياحية عدم التحرك ليلاَ

وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس سلطة اقليم البترا التنموي والسياحي الدكتور سليمان الفرجات شركات السياحة لعدم التحرك في ساعات الليل وذلك خوفاً من حدوث الانجماد وذلك حفاظا على سلامة السياح.

دخل 1300 سائح الخميس، محمية البتراء الأثرية وذلك على الرغم من الظروف الجوية السائدة هناك.

وقال رئيس سلطة اقليم البترا التنموي والسياحي الدكتور سليمان الفرجات إن عدد زوار البتراء اليوم يأتي ضمن المعدل الطبيعي للمحمية.

وأضاف أن البتراء لم تشهد أي حادثة تذكر وذلك على الرغم من تساقط الثلوج وتراكمها على عدد من الجبال العالية في المنطقة.

ولفت إلى أن الأمطار الهاطلة على الاقليم ليست ومضية بل طبيعية ولا تسبب تشكل السيول مثل الأمطار التي هطلت العام الماضي.

وبين أن السلطة وضعت خطة طوارئ للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح، وقامت بنشر كوادرها في مختلف أنحاء الاقليم.