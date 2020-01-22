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الفرجات يدعو الشركات السياحية عدم التحرك ليلاَ
وطنا اليوم-عمان:دعا رئيس سلطة اقليم البترا التنموي والسياحي الدكتور سليمان الفرجات شركات السياحة لعدم التحرك في ساعات الليل وذلك خوفاً من حدوث الانجماد وذلك حفاظا على سلامة السياح.
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