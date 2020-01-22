الرئيسية | محليات تغير مياه سد زرقاء ماعين إلى اللون الأسود

وطنا اليوم-عمان:شكا عدد من المزارعين المجاورين لسد زرقاء ماعين في مادبا من تغير مياه السد الى اللون الاسود مما يوحي ان هناك مياه غير نظيفة قد تدفقت الى السد من اماكن اخرى.

وابدى بعض المزارعين تخوفهم من ان تكون مياه السد التي تغذي مزروعات المواطنين ملوثة. وقال مساعد الامين العام للسدود المهندس هشام الحيصة انه بعد ورود ملاحظات من مزارعين عن تغير لون المياه في سد زرقاء ماعين تم اخذ عينات من المياه وفحصها مخبريا حيث تبين انها غير ملوثة رغم ان مياه السد تميل قليلا الى اللون الاسود. ويشار إلى أن وزارة البيئة تنفذ المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الأردن بالتعاون مع المختبرات المعتمدة ويتم أخذ عينات بشكل دوري من 124 موقعا منها مخرج سد الوالة وسيل الزرقاء ماعين وسيل حسبان ومحطة تنقية مادبا وغيرها من المواقع المراقبة.

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