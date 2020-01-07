الرئيسية | محليات خبراء: مرض إنفلونزا الخنازير لم يصل حد الوبائية في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أكد خبراء أن مرض انفلونزا الخنازير "H1N1"، لم يصل حد الوبائية في الأردن، وان الحالات التي سجلت بالمملكة هي انفلونزا موسمية تحدث خلال فصلي الشتاء والخريف.

ودعوا خلال ندوة نظمتها جمعية الغذاء والتغذية الأردنية بعنوان "تقوية جهاز المناعة والوقاية من مرض انفلونزا H1N1" الى اتخاذ إجراءات وقائية مثل التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني والتخفيف من الضغوط النفسية لتقوية جهاز المناعة.

وأكدت رئيس جمعية الغذاء والتغذية الأردنية المهندسة فادية عيد، ضرورة اتباع انماط حياة صحية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المختلفة، من خلال التغذية الصحية المتوازنة وممارسة النشاط البدني وإدارة الضغوطات النفسية والنوم .

وبين الدكتور يزيد الزغول من مستشفى البشير، ان الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالمرض هم كبار السن والاطفال دون سن الخامسة والحوامل ومرضى الربو والسكري، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة و نقص المناعة المكتسب أو نقص المناعة الوراثية.

بدوره، قال مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية الاسبق، في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي، ان المرض في المملكة لم يصل الى حد الوبائية، بل يصنف بالانفونزا الموسمية، مؤكدا في هذا الإطار أهمية التوعية بكيفية التفكير بالمرض وما يثار حوله، وإجراءات ضبط العدوى.

بدورها، تناولت المختصة بالعقاقير والنباتات الطبيعية الدكتورة سهاد حمادي، أهمية البروتينات والفيتامينات والزنك والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفواكه بأنواعها والاعشاب الطبية في تقوية المناعة من المرض.

وأجمع المشاركون في الندوة، على أهمية تناول المطاعيم اللازمة المتوفرة بشكل مجاني في المستشفيات الحكومية، ومراجعة الطوارئ خلال 48 ساعة من الشعور بأعراض المرض لإمكانية السيطرة على الفايروس قبل انتشاره في جسم المريض.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر