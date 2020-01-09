الرئيسية | محليات مطالب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اسباب فيضانات وسط البلد

وطنا اليوم-عمان:طالب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء وفنيين للوقوف على اسباب ما حدث من فيضانات ومداهمة مياه الامطار للمحلات التجارية في اكثر من منطقة بالعاصمة عمان وخاصة وسط البلد والدوار السابع.

كما طالب خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس لبحث تداعيات ما وقع من فيضانات وسيول ليلة امس وسط العاصمة ومنطقة الدوار السابع، بوضع خطة وطنية بمشاركة كل الاطراف ذات العلاقة لوضع الحلول الجذرية لمعالجة الفيضانات واعادة تأهيل البنية التحتية في وسط العاصمة.

واكد المجلس ان امانة عمان لم تتخذ على ما يبدو اجراءات وتدابير كفيلة قبل واثناء المنخفض الجوي، موضحا المجلس بان آليات الأمانة ومضخات المياه وصلت متأخرة بعد مداهمة السيول للمحلات التجارية الامر الذي ادى الى إلحاق اضرار بالعديد منها رغم ان استعدادها للموسم الحالي كان افضل من مواسم سابقة.

واشار المجلس الى ان الامانة لم تأخذ بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة الفنية التي تم تشكيلها العام الماضي من قبل غرفة تجارة عمان والتي ضمت نقابات مهنية وخبراء من الجامعات الاردنية، وكان أبرزها ضرورة عمل مخطط شمولي لتصريف مياه الأمطار في العاصمة عمان وما ينبثق عنه من الخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق ضمن أولويات محددة تركز على المناطق الحرجة، وأن تكون الإجراءات والخطط بعيدة عن الفزعات ونظام الترقيع الذي يُرحل المخاطر ولا يحلها جذرياً اضافة الى توصيات اخرى هامة.

وأكد المجلس وقوفه الى جانب القطاع التجاري بالعاصمة عمان والدفاع عن حقوقه والمطالبة بالتعويضات العادلة في حال تبين لاحقاً تقصير أي من الجهات الحكومية في القيام بواجباتها واستعدادها للمنخفض الجوي.

واعلن المجلس انه سيبقى بحالة انعقاد دائم وبحالة طوارئ لمتابعة آثار المنخفض الجوي وتداعياته، مشيرا الى ان موظفي الغرفة يقومون منذ صباح اليوم الخميس بمسح ميداني للمناطق المتضررة من السيول لحصر الاضرار التي تعرضت لها المحلات والمستودعات التجارية وتوثيقها.

وقدم مجلس إدارة الغرفة شكره وتقديره لمختلف الاجهزة الامنية والخدمية وفرقها على جهودهم اثناء المنخفض وتقديمهم يد العون والمساعدة للتجار والمواطنين بكافة المناطق.

كما وجه المجلس الشكر لأصحاب المحلات التجارية الذين التزموا بما صدر عن الغرفة من ارشادات وتعليمات للتعامل مع المنخفضات الجوية، ما اسهم في تخفيف حجم الاضرار والخسائر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر