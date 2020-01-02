الرئيسية | محليات طقس العرب: تساقط ثلجي فوق 1000م ليلاَ

وطنا اليوم-عمان:قال موقع طقس العرب إن هطول الأمطار يستمر بين الحين والاخر بمشيئة الله، حيث تكون غزيرة أحياناً ومُرفقة بالرعد وزخات البَرَد أحياناً، وتكون هذه الأمطار مخلوطة بالثلوج فوق المرتفعات الجيلية العالية.

واضاف أن المنخفض الجوي يتمركز فوق قبالة السواحل اللبنانية ويدفع بمزيد من الغيوم المامرة من البحر الابيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام ثم المملكة لاحقا.

وبين أن المزيد من الكتل الهوائية الباردة تندفع نحو المملكة مع الساعات القادمة.

وعن الامطار قال إن الفعالية الجوية مستمرة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ويتعمق المنخفض مع ساعات مساء اليوم الخميس ما يدفع بمزيد من الغيوم الماطرة والثلجية في المناطق الجنوبية وبالتالي تزداد فرص هطول الثلوج في الاماكن التي يزيد ارتفاعها عن 1300م.

واشار الى ان مع ساعات منتصف الليل تزداد الاجواء برودة واندفاع المزيد من الرياح الباردة، وبالتالي ينخفض مستوى تساقط الثلوج الى ارتفاعات الـ 1000م في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع ان تتراكم الثلوج فوق مرتفعات جبال الشراه ومرتفعات الطفيلة ورأس النقب.

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