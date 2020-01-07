الرئيسية | محليات 10 سم سماكة الثلوج في بعض مناطق الشوبك

وطنا اليوم-عمان:شهدت مرتفعات الشوبك والنقب وبعض قرى النعيمات تساقطا للثلوج فيما شهدت باقي اجزاء معان امطارا وانعداما للرؤية في مناطق اخرى ما ادى الى اغلاق طريق راس النقب لفترة حفاظا على سلامة السائقين.

وشهد لواء الشوبك ومرتفعات راس النقب تساقطا للثلوج وصلت سماكتها في بعض المناطق الى 10 سم، ما ادى الى تراكمها بسماكات بسيطة فيما كانت الثلوج في المناطق الاخرى تتساقط على فترات متقطعة في حين ادى تساقط الامطار في بعض المناطق الى تشكل البرك والسيول.

وقال محافظ معان محمد الفايز ان الآليات التابعة لمديرية اشغال معان وبلديات المحافظة ومجالس الخدمات وسلطة اقليم البتراء والقوات المسلحة والدفاع المدني والشرطة مستعدة لتقديم المساعدة للمواطنين لفتح الطرق اولا باول.

واكد مدير دفاع مدني محافظة معان العقيد سالم الصرايرة انه وبالرغم من المنخفض الجوي الذي شهدته المحافظة وتساقط الثلوج والامطار لم تبلغ غرفة العمليات في ادراة الدفاع المدني عن وقوع اي حوادث وان الامور تسير بشكل جيد.

وبين ان المديرية تعاملت مع بعض الحالات التي تقطعت بها السبل خاصة في مناطق الطيبة الجنوبية وبالقرب من مرتفعات راس النقب وأمنت الاشخاص لمنازلهم.

وناشد الصرايرة المواطنون تنفيذ التعليمات التي تم الاعلان عنها من قبل الادراة العامة للدفاع المدني والجهات الامنية الاخرى بالابتعاد عن مجاري الاودية والمناطق المنخفضة حفاظا على سلامتهم وعدم خروجهم في الاحوال الجوية الصعبة الا للضرورة القصوى.

المدير التنفيذي لادارة كهرباء معان المهندس عبد اللطيف كريشان اشار إلى انه لم تشهد المحافظة انقطاع للتيار الكهربائي على شبكات الضغط المتوسط والمنخفض وان الامور تسير في المحافظة على اكمل وجه.

وأكد ان الورش الفنية تم توزيعها على التجمعات السكانية لتقديم المساعدة للمواطنينن في حال حدوث اي انقطاعت.

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