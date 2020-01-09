الرئيسية | محليات الحمل الكهربائي يسجل رقما قياسيا

وطنا اليوم-عمان:تعاملت الفرق الميدانية الهندسية والفنية وغرف الطوارئ التابعة لشركة الكهرباء الاردنية بـ”يسر” مع المنخفض الجوي الذي بدأ امس ويستمر لمدة يومين، حيث تطبق الشركة خطة الطوارئ القصوى، حتى انتهاء فعاليات المنخفض الجوى، بحسب بيان للشركة وزعته اليوم.

وقالت الشركة في بيانها إنه و”برغم إرتفاع الاحمال للطاقة الى مستوى قياسي بلغ (2160) ميغا واط الا ان الشبكة عملت كالمعتاد ولم تشهد إنقطاعات غير عادية للتيار الكهربائي برغم غزارة هطول الامطار وسرعة الرياح التي كانت تشتد احيانا.

وقال المدير العام لشركة الكهرباء الاردنية المهندس حسن عبد الله ان “الخبرة التراكمية للشركة في التعامل مع الظروف الجوية الطارئة (غير العادية) تمكنها من التعامل بيسر معها بالاعتماد على الموارد البشرية المدربة والكفوءة، وتوظيف مرفقي الإتصالات والتقنيات الحديثة والمعدات والاليات المتقدمة”.

وحث المهندس عبد الله المواطنين على مراقبة الطوابق السفلى (التسوية) للمباني وعدم السماح بتراكم المياه فيها والإتصال بمراكز الاتصال للشركة و/او بالجهات المختصة للتخلص من المياه المتراكمة تلافيا لإرتفاعها الى عدادات الكهرباء لتجنب المخاطر.

وقال يجب عدم الإقتراب من الشبكة الكهربائية واي جزء منها والاتصال بمراكز الاتصال على الهاتف (4696000 – 06) للإبلاغ عن اية معلومات قد تضر المواطنين في ظل ظروف جوية طارئة، مؤكدا ان معدلات الإتصالات بمراكز الاتصالات طبيعية ولا تأخير خلال اتصال المواطنين والمشتركين مع هذه المراكز.

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