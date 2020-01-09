الرئيسية | محليات الرزاز: الخيارات صعبة واكتشفنا وجود فروقات هائلة في الحوافز

وطنا اليوم-عمان:ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020، بالاضافة الى موازنة وزارة الدفاع بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وخلال اجتماع اللجنة، طالب رئيس اللجنة المالية خالد البكار تخفيض الضريبة ودمج المؤسسات وتخفيض النفقات ومعدلات النمو مشيرا الى ان الايرادات بحاجة الى جملة من الاجراءات.

من جهته، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز: نحاول ونحن باللمسات الاخيرة باستحداث فرص عمل يستفيد منها الشباب الاردني.

وأوضح الرزاز ان هناك فروقات هائلة في الحوافز من مؤسسة الى اخرى، بحيث توصل نظام الخدمة المدنية الى خلل هائل لذا سيتم تعديل هذا النظام.

وأكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنّ الخيارات الحكومية محدودة وصعبة لضبط العجز الكلي والعمل على عدم زيادته في وقت يجب على الفريق الوزاري رفع الإيرادات.

وأضاف خلال الاجتماع أن الحكومة بدأت بدمج المؤسسات بطرح مقترحات تعديل قوانين وتشريعات لعدة مؤسسات حتى تقدم الخدمة دون ترهل إداري.

وبين أنّ فروقات الحوافز بين موظفي الدولة "هائلة" موضحاً أنّ نظام الخدمة المدنية المعمولة فيه سابقها يعتريه الكثير من "العور" في كيفية ربط الأداء والحوافز مشيرا إلى أن إصدار نظام يهدف لتقدير جهود المواطن والموظف الذي يبذل جهدا واضحاً في عمله.

وقال إنّ إقرار مجلس النواب لنظام الشراكة مع القطاع الخاص سيساعد الحكومة على فتح المشاريع والعمل لما يعود على خزينة الدولة والمواطن بالفائدة.

وكانت اللجنة المالية النيابية توافقت قبيل الاجتماع على جملة مطالبات لتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية في مشروعي قانوني الموازنة العامة بنحو 404 ملايين دينار، وموازنات الوحدات الحكومية بنحو 25 مليونا لعام 2020 .

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