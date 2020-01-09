الرئيسية | محليات العضايلة يتحدث عن الصحفيين الأردنيين في لقاء الديوان

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة ان الحكومة هي صاحبة الولاية العامة في تحويل أية مخرجات للحوارات أو الاقتراحات إلى قوانين وتشريعات وبالشراكة مع الاطراف المعنية، بما فيهم الجسم الاعلامي.

جاء ذلك خلال لقاء دعا إليه القائمون على الاعلام في الديوان الملكي وضم العضايلة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة ومديري مؤسسات الاعلام الرسمية.

وقال العضايلة: إن الحكومة والديوان فريق واحد، وان التنسيق بينهما مستمر تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك.

وأضاف ان الحكومة تنظر للإعلاميين بوصفهم شركاء أساسيين في كل الخطط والقرارات التي تهم قطاعهم.

وأشاد العضايلة بإسهامات الإعلاميين الأردنيين الذين قدموا نماذج نفخر فيها في قيادة صحف ومؤسسات إعلامية في كل العالم العربي.

وأشار العضايلة إلى أستراتيجية إعلامية عرضها أمام لجنة التوجيه الوطني، وسيتم الحوار حولها مع الزملاء الاعلاميين وصولا إلى اقرارها.

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