الرئيسية | محليات الأمانة تدعو تجار العاصمة إلى رفع بضائعهم عن الأرض

وطنا اليوم-عمان:دعت امانة عمان الخميس التجار وأصحاب المحلات إلى تجنب تخزين بضاعهم في في طوابق التسوية.

كما دعت في منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك إلى أخذ الإحتياطات اللازمة ورفع البضائع عن الأرض.

وانتقد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، صباح الخميس، تعرض العديد من طرق العاصمة عمان للغرق ليلة الاربعاء - الخميس.

وقال الحاج توفيق في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقا اياه مع احد المشاهد في عمان :"هذا الفيديو استفزاز لمشاعر التجار المتضررين والذي داهمت المياه محلاتهم ومستودعاتهم في وسط البلد ".

وقامت كوادر امانة عمان بمعالجة التجمعات المائية في عدد من المواقع بالعاصمة التي نجمت جراء التساقط المطري الغزير خلال الظروف الجوية التي تسود حالياً.

وفي السياق تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عمل كوادر الامانة في التعامل مع التجمعات المائية التي نجمت عن الظروف الجوية، مؤكداً على ضرورة الوقوف على كافة الملاحظات التي ترد لغرف الطوارئ ومعالجتها ورصد كافة المواقع التي تجمعت فيها المياه ليتم معالجتها.

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