الرئيسية | محليات سلطة منطقة العقبة تعلن أسس بيع الأراضي بالسعر المدعوم

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت أسس وتعليمات توزيع الأراضي في العقبة بسعر مدعوم بعد عمل دام أكثر من ثلاثة أشهر لتخفيف مشكلة السكن في العقبة.

وقال البخيت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مشروع توزيع الأراضي يستهدف منطقتين؛ المنطقة الشمالية ومنطقة السهل الشمالي مقابل مطار الملك الحسين الدولي، مضيفاً أن المشروع أطلق عليه تملك بالعقبة بأسعار منافسة، حيث يبلغ عدد قطع الأراضي 15 قطعة كحزمة أولى وثانية تباعاً.

وأكد البخيت أن سعر الأراضي يبدأ سعرها من 35 إلى 55 ديناراً للمتر للأقساط وللدفع النقدي أقل من ذلك، وهو سعر السوق وهو مخدوم كامل بالبنية التحتية وأقل من سعر البينية التحتية، مشيراً إلى أن شرط من يتملك أن يكون أردني الجنسية ومن سكان مدينة العقبة.

وبين أن توزيع الأراضي بسعر مدعوم جاء لحل مشكلة السكن في العقبة وهو مطلب مجتمعي، مضيفاً أن الحزمة الأولى سيطرح في المنطقة الشمالية بعدد قطع أراضي 300 قطعة، والحزمة الثانية على المرحلة الثانية في منطقة السهل الشمالي وبعدد 12 ألف قطعة، وتقديم الطلبات يتم إلكترونياً.

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