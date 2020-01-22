تأخير وتعطيل دوام عدد من المدارس في الأردن الخميس

وطنا اليوم-عمان:فوضت وزارة التربية والتعليم صلاحية تأخير الدوام أو تعطيل المدارس الخميس، لمديري التربية والتعليم وفقاً للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته ومراعاة النشرة الجوية وحالة الطرق.

وقرَّر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي نضال المجالي وبالتنسيق مع الحُكَّام الإداريين؛ تعليق دوام جميع مدارس المديرية في اللواء ليوم غد الخميس الموافق ؛ نظرًا للظروف الجوية السائدة حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين، وتأخير دوام موظفي المديرية إلى الساعة العاشرة صباحًا.

قررت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق تأجيل الدوام ليوم غدٍ الخميس ساعة واحدة وذلك حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة، على أن ينتظم الدوام في تمام الساعة التاسعة صباحا.

كما وقرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور محمد الهرش تاخير دوام الطلبة في المدارس الى الساعة التاسعة ليوم غد الخميس ٢٠٢٠/١/٩ وذلك نتيجة الظروف الجوية السائدة ، وتأجيل دوام الموظفين في المديرية للساعة التاسعة .

كما قرر الدكتور محمد الهرش تعليق دوام مدارس طلبة مخيم الزعتري الصباحي والمسائي وجميع المدارس المسائية للطلبة السوريين ليوم الخميس نتيجة الظروف الجوية السائدة ، وعلى يتم ترحيل امتحان غد الخميس إلى آخر يوم دوام.

قرر مدير تربية عجلون وبالتشاور مع عطوفة المحافظ ونظراً لإستمرار تساقط الامطار وغزارتها،وحفاظاً على سلامة ابنائنا الطلبة والكادر التدريسي تعليق الدوام ليوم غدٍ الخميس لرياض الاطفال والصفوف الثلاث الأولى وتأخير الدوام حتى الساعة التاسعة لباقي الصفوف وللكادر التدريسي.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا تعليق الدوام للمدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الخميس وتأخير دوام موظفي المديرية حتى الساعة التاسعة صباحا على أن يتم تعويض دوام المدارس في وقت لاحق.