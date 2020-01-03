|
حقيقة العثور على أقدم قطعة شطرنج في العالم بالأردن
وطنا اليوم-عمان:قال خبير الاثار الدكتور اسماعيل ملحم ان التصريح حول عثور عالم اثار كندي على أقدم قطعة شطرنج في العالم في منطقة الحميمة بانه جاء متسرعا وغير دقيق.
وبين الدكتور ملحم الذي يشغل منصب مديرمديرية اثار المفرق ، انه ومن خلال المعطيات الأثرية والتاريخية المعروفة في العالم، فإن التصريح جاء متسرعا وغير دقيق، فلعبة الشطرنج معروفة في عدة أماكن في العالم من حقب زمنية سحيقة، كما في الهند من القرن السادس قبل الميلاد، والصين من القرن الثاني قبل الميلاد ومنها انتقلت الى بلاد فارس ووصلت الى اسبانيا في القرن العاشر الميلادي، مضيفا ان الاكتشاف الأثري الهام الذي عثر عليه في مقبرة الملك المصري توت عنخ آمون في مصر والذي حكم خلال الفترة 1334ق.م - 1325ق.م للعبة الشطرنج بكامل قطعها يعد أكبر دليل على قدم هذه اللعبة وشيوعها في الشرق القديم وقبل مئات السنين مما أشير إليه. يذكر ان لعبة الشطرنج استهوت الطبقات الحاكمة والغنية في العالم بشكل رئيسي، إضافة إلى كونها لعبة شعبية، وحازت على اهتمام بارز في التاريخ العربي، فحققت انتشارا واسعا في عهد الدولة العباسية وفي دولة الأندلس، وكان الخليفة العباسي المأمون مغرما بها.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|