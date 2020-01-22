الملك يدعو لإبعاد خطر الحرب عن المنطقة

وطنا اليوم-عمان:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر.

وعبّر جلالته عن تفهمه للصعوبات التي يمر بها العراق واستعداده لبذل كل الجهود لنزع فتيل الازمة والتهدئة ومنع الحرب وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.