 وطنا نيوز -الملك يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران
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الملك يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران
التاريخ : 08-01-2020 05:33:52 المشاهدات: 272

وطنا اليوم-عمان:قلد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية الأربعاء، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، كأول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

وحضر مراسم تقليد جناح الطيران، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية، وقائد جناح الطيران.


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