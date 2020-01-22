الرئيسية | محليات الصفدي يهاتف نظيره العراقي

وطنا اليوم-عمان:هاتف وزير الخارجية، أيمن الصفدي نظيره العراقي، محمد علي الحكيم.

وتباحث الجانبان حول آخر المُستجدّات، انطلاقاً من احترام الأردن لسيادة وسلامة العراق، والاستمرار بجُهُود التهدئة، والتعاون الثنائيّ البنّاء.

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