الرئيسية | محليات تطورات المنخفض .. أمطار متواصلة تحذيرات شديدة من السيول

وطنا اليوم-عمان:تنتظر المملكة البداية الفعلية للمنخفض الجوي الحالي، المُصنف على أنه من الدرجة الثالثة وفقاً لتصنيف "طقس العرب" لشدة المنخفضات الجوية، وذلك مع ساعات عصر ومساء هذا اليوم الأربعاء بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، وحتى اليومين القادمين وتحديداً مساء الجمعة حيث تكون عندها الفعالية الجوية قد عمّت معظم مناطق المملكة بما فيها البوادي.

وسنتحدث في هذا التقرير عن الأمطار المترافقة مع المنخفض الجوي، حيث تعد قوية ومتواصلة بمشيئة الله، وتشكّل دفعة قوية للموسم المطري في شمال ووسط المملكة، وبداية فعلية للموسم المطري في محافظات الجنوب التي تُعاني من تأخر وضعف في الموسم المطري.

وهنالك أمر لافت في خرائط الهطول المُنتجة والمطورة محليّاً في "طقس العرب" والتي تُبيّن أن هنالك محافظات مُعينة لا سيّما الوسطى، ستشهد هطولات مطرية غزيرة شبه متواصلة لفترة تقارب 30 ساعة، مما قد يجلب كميات أمطار كبيرة تقارب حاجز 150 مليمتراً فيها.

وذلك سيؤدي إلى جريان الأودية والسيول وربما أيضاً تشكل الفيضانات في بعض المناطق المنخفضة، ويشمل ذلك العديد من مجاري الأودية الرئيسيةفي المملكة.

ويتميّز الهطول المطري في هذا المنخفض الجوي أيضاً، عدا عن تواصله لفترات طويلة، يتميّز بارتفاع قيم "غزارة الأمطار في وحدة الزمن"، وهذا من شأنه أيضاً أن يُضاعف من خطر تشكل السيول وجريان الأودية وارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

نأمل من الله أن يجعلها أمطار خير ورحمة وتعم كافة البلاد والعباد.

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