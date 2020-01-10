إلغاء خط لباص عمّان

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وطنا اليوم-عمان:ألغت إدارة مشروع "باص عمّان" خط مجمع المحطة/ أم نوارة /ضاحية الفاروق عمر.

وقالت صفحة "باص عمّان" على "فيس بوك": نحيطكم علماً بأنه ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 2020/1/08 ولتمكين الشركات الأهلية، قد تم إلغاء خط مجمع المحطة/ أم نوارة /ضاحية الفاروق عمر.

وأضافت: من حق مستخدمي البطاقة على هذا الخط تسليم بطاقاتهم واسترجاع الرصيد المشحون.

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