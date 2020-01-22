المنخفض وسليماني واللانسر يشغل بال الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:مرت الثمانية أيام الأولى في العام الجديد 2020، على الأردنيين، بالكثير من الأحداث المحلية والاقليمية والدولية التي أثرت على الأردن بصورة أو بأخرى.

محلياً، حملت الثمانية أيام الأولى للأردنيين العديد من الأحداث، اذ استقبلوا العام الجديد على وقع جرائم هزت الشارع الأردني منذ الدقائق الأولى في 2020 ، أثارت استياء الكثيرين، بالاضافة الى بدء ضخ الغاز الاحتلال الذي أغضب الأردنيين من مختلف الأطياف.

إقليمياً، أثر التوتر الأمريكي - الإيراني بشكل أو بأخر على الأردن، سواء من زيادة التوتر في المحيط المجاور للأردن، أو اقتصادياً عبر ارتفاع أسعار النفط والذهب الذي سيؤثر على رفع أسعار المشتقات النفطية على الاردنيين نهاية شهر كانون الثاني الجاري.

أردني يقتل ابنه وينتحر في اربد

كان لهذه الجريمة المروعة وقع مفجع على الأردنيين وخاصة أهالي مدينة اربد، بعد اقدام أب "مدمن مخدرات وصاحب أسبقيات" على قتل ابنه الشاب في منزلهما ثم انتحاره.

بدء الضخ التجريبي لغاز الاحتلال للأردن

اعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي "غاز الاحتلال" الى الأردن في الأول من كانون الثاني الجاري.

"نتفليكس" تتجاهل طلب الهيئة الملكية للأفلام.. وتعرض مسلسل "المسيح" للأردنيين

تجاهلت شبكة "نتفليكس" الأمريكية، طلباً قدمته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، من أجل عدم بث مسلسل "المسيح"، وبثت شبكة "نتفليكس" الأربعاء الأول من كانون الثاني 2020، مسلسل “المسيح” في الاردن ، أو "رجل المعجزات" كما أطلقت عليه الهيئة الملكية للأفلام.

احتجاز لاعب منتخبنا الوطني انس بني ياسين في ايران

في الأول من كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان لاعب المنتخب الاردني انس بني ياسين، الذي كان يحترف في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، انه في طريق عودته الي المملكة بعد أن سمحت له السلطات الإيرانية بمغادرة البلاد، وذلك بعد احتجازه لفترة قصيرة.

إجراءات لاستقبال رعايا الولايات المتحدة المقيمين في العراق بعد اغتيال قاسم سليماني

اتخذت السفارة الأمريكية في عمان، الجمعة الماضية، إجراءات طارئة لاستقبال رعايا الولايات المتحدة المقيمين في العراق، فيما غادرت فرق أمريكية ترافقها عربات عسكرية أردنية وعربات لقوات المارينز إلى الحدود الأردنية العراقية لاستقبال الرعايا الذين غادروا العراق برا، بحسب صحيفة عكاظ السعودية .

وأرسلت السفارة في عمان طائرة خاصة إلى أربيل لإجلاء الرعايا الذين قد يتمكنون من الوصل إلى إقليم كردستان نظرا لصعوبة الأوضاع والمخاطر في مطار بغداد.

الأردنيون يودعون 2019 ويستقبلون 2020 بأول منخفض جوي

بدأت المملكة نهار الجُمعة 3-1-2020 التأثر بشكل غير مُباشر بالمنخفض الجوي الذي صُنف من الدرجة الثانية بحسب تصنيف طقس العرب لقياس شدة المنخفضات الجوية.

وسادت أجواء شديدة البرودة لكن مع تساقطات مطرية محلية عشوائية، كانت ثلجية أحياناً "محدودة وغير مؤثرة" على الجبال العالية مثل جبال الشراة، الرشادية، الشوبك، رأس منيف، زي، وتلاع العلي وصويلح.

"الملكية لحماية الطبيعة" تكشف التفاصيل الكاملة لقطع 40 ألف شجرة في محمية فيفا

ماذا حدث في محمية فيفا، روايات حكومية غير مكتملة، وبيان من الجمعية الملكية لحماية الطبيعية يندد ويهدد ويستنكر، حيث قالت الحكومة إن ما حدث في المحمية جاء لأسباب أمنية ضرورية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية، نافية إزالة أشجار حرجية، وإنما شجيرات شوكية تحد من مدى الرؤية وإمكانيات المراقبة ومن حركة الجنود في عمليات البحث والتفتيش؛ وهي بذلك تشكل عائقاً أمام عمليات الحفاظ على أمن الحدود كونها قد تستخدم في عمليات التسلل والتهريب، التي تؤثر بدورها على الأمن الوطني، لكن شركة البوتاس لها رأي آخر وأن ما حدث هو من أجل إزالة الألغام وأنها خاطبت الجهات المعنية بضم أراض تابعة لمحمية فيفا، تقع في جنوب منطقة الامتياز التابعة لها، وتقدر بحوالي 13 كيلو متر مربع، لإزالة وتطهير المنطقة من حقول الألغام، وعلى نفقتها الخاصة، وبالتعاون مع الجهات الرسمية”.

سطو على محطة محروقات في عمان وسلب 44 ألف دينار

أقدم شخص ملثم فجر الخامس من كانون الثاني، على سلب مبلغ مالي من محطة وقود بلواء ناعور في العاصمة عمان، تحت تهديد السلاح، حيث قال مصدر أمني في حينها إن ذلك الشخص دخل محطة الوقود وقام بسلب مبلغ 44 الف دينار ولاذ بالفرار.

منخفض جوي يؤثر على الأردن الأربعاء محملاً بالأمطار الغزيرة وثلوج فوق المرتفعات

تتأثر المملكة الأربعاء، وخاصة مع ساعات العصر بشكل فعليّ بالمنخفض الجوي ( المُصنف من الدرجة الثالثة) يترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، ويُحتمل مع ساعات الصباح هُطول زخات ثلجية محليّة ومتفرقة لوقت محدود فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، بحسب ما أفاد موقع طقس العرب.

"فيديو اللانسر" يعود إلى الواجهة من جديد بظهور شخص ثالث فهل يتواجد باليونان أيضا؟

ضجة عارمة أثارها مقطع فيديو عرف بـ "فيديو اللانسر" وأظهر فعلا فاضحا كان بطلاه شابا وفتاة أكدت مديرية الامن العام في بيان أصدرته عقب تداول الفيديو أنهما غادرا البلاد، مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت المقطع الذي ناهزت مدته ثلاث دقائق، عادت لتتداول مقطعا أطول للواقعة نفسها وبمدة تصل إلى ست دقائق.

المفاجأة في الفيديو المطول هي ظهور شخص ثالث لم يتم التطرق إليه سابقا، حيث تظهر في جزء من المقطع فتاة أخرى بجانب الشاب والفتاة الأولى وهي تلملم أوراقا على الأرض بجانب السيارة.

التوتر الإيراني - الأمريكي بعد اغتيال قاسم سليماني

أثار التوتر الإيراني الأمريكي نسبة كبيرة من الأردنيين، في ظل ما حمله من توتر للمنطقة برمتها، والذي قد يحمل معه اثارا اقتصادية على الأردن.

واغتالت الولايات المتحدة في يوم الجمعة الماضية، قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، في محيط مطار بغداد رفقة عدد من قيادات الحشد الشعبي.

إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين بالعراق رداً على مقتل سليماني.

قصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون ردّاً على مقتل رئيس "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد قبل خمسة أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى أن يؤدّي الى اندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.

النفط يقفز بأكثر من 4,5% بعد الرد الصاروخي الإيراني

قفز سعر برميل النفط صباح الأربعاء بأكثر من 4,5 بالمئة بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، وارتفع برميل خام "غرب تكساس الوسيط" 4,53 بالمئة إلى 65,54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، وذلك فور شيوع نبأ القصف الصاروخي البالستي الذي شنّته إيران ردّاً على الضربة الأميركية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد الأسبوع الماضي.

الذهب يصل الى أعلى مستوى له في 7 سنوات بعد "الضربة الإيرانية"

ارتفعت أسعار الذهب صباح الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في 7 سنوات بعد "الضربة الإيرانية" لقواعد عسكرية أمريكية، ووفقاً لرويترز، فقد ارتفعت أسعار الذهب 2% متجاوزة مستوى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات.

الأردن يراقب حركة الطيران في المنطقة لضمان سلامة الأجواء الأردنية

كشف رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، الكابتن هيثم مستو، عن تطورات حركة الملاحة الجوية القادمة والمغادرة من الأردن، في ظل التطورات العسكرية الايرانية الأمريكية في العراق والمنطقة، وقال مستو في تصريح صباح الأربعاء: " نراقب عن كثب تطورات الأحداث الجارية في المنطقة لضمان سلامة الأجواء الأردنية والطيران المدني".

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني الأردنية على تواصل مع دول الجوار ومع هيئات الطيران الدولية، من أجل ضمان سلامة الأجواء الأردنية وحركة الطيران من وإلى المملكة ومختلف المناطق,