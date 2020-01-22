الرئيسية | محليات متقاعدو الضمان : ذاهبون للتصعيد السلمي !

وطنا اليوم-عمان:قالت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، إنها ذاهبة للتصعيد السلمي، في حال لم تلبي الحكومة مطالبها.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: "مع إنتهاء سحابة هذا اليوم ستنتهي المهلة المتفق عليها مابين الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي والحكومة والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ولجنة العمل النيابية والتي جاءت نتاج وقفات إحتجاجية متكررة كان آخرها يوم٢٠١٩/١٢/٣٠ أمام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تم بعدها الإتفاق مابين المعتصمين ممثلين بالهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي وممثل عن الحكومه الأردنية ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ورئيس لجنة العمل النيابيه على زيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي زيادة إستثنائية غير مرتبطة بزيادة التضخم وتحسين ظروفهم المعيشية والإستجابة للعديد من المطالب الأخرى.

وأضافت: في حال عدم الاستجابة لطلبات المعتصمين السلميين فإن الذهاب لاعتصام آخر حاشد سيكون هو الوجهة القادمة وصولا إلى مزيد من الضغط لتلبية مطالب المعتصمين المحقة والعادلة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر