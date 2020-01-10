تحويلات جديدة على أوتوستراد عمان الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الاشغال العامة و الاسكان وبالتعاون مع إدارة السير بأنها ستقوم بإجراء تحويلات للسير للمنطقة الواقعة على تقاطع أوتوستراد عمان–الزرقاء "قرب جسر الحزام" ضمن مشروع باص التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء / الحزمة الثالثة واجراء ترتيبات السير التالية :

المرحلة الأولى:

تبدأ اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 10/01/2020

ويتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه عمان الى:

التحويلة الجديدة يمين جسر الحزام القائم ومن ثم الاتجاه الى الاشارة الضوئية

مع ضرورة الالتزام باتجاه المسرب الأيمن للمتجهين الى عمان – وسط البلد

والالتزام بالمسرب الأيسر للمتجهين الى طريق الحزام عبر الاشارة الضوئية

المرحلة الثانية :

تبدأ اعتبارا من ظهر يوم السبت الموافق 11/01/2020

ويتم تحويل السير القادم من عمان الى الزرقاء:

بعد الاشارة الضوئية على تقاطع الحزام البوليتكنك باتجاه التحويلة الجديدة يسار جسر الحزام

ينصح باستخدام الطرق البديلة التالية وتجنب مناطق تحويل السير ما أمكن :

1- للقادمين من منطقة شارع الشهيد:

استخدام طريق تقاطع مشاغل الأمن العام – النبعة – طريق ياجوز أو طريق شارع الأردن – شفا بدران – طريق بيرين – الزرقاء أو طريق طبربور – أبوعليا - ياجوز- الرصيفة

2- للقادمين من منطقة وسط البلد – المحطة:

استخدام طريق ماركا – جسر ماركا – الرصيفة أو طريق ماركا – تحويلة ماركا الجديدة – اشارة التدريب المهني – طريق الحزام – الزرقاء

3- للقادمين من جنوب عمان أو طريق المطار أو منطقة الدوار الثامن/ وادي السير:

استخدام طريق ممر عمان التنموي –الزرقاء

4- للقادمين من الزرقاء – عمان:

استخدام طريق الزرقاء – بيرين – شفا بدران أو طريق الزرقاء –ياجوز –عمان أو طريق ممر عمان التنموي أو طريق الزرقاء –الرصيفة – ماركا

وجرى تأمين عناصر السلامة المرورية والاشارات الارشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق ونرجو الالتزام بإرشادات إدارة السير والاشارات الارشادية والتحذيرية في الموقع .