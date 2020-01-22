الرئيسية | محليات الصخر الزيتي يثير ضجة في الاردن

وطنا اليوم-عمان:طلب البنك الدولي من حكومة الاردن اعادة النظر في كلفة تشغيل مشروع ضخم للصخر الزيتي وانتاج الطاقة الكهربائية مؤخرا في الوقت الذي استمر فيه الضغط على المشروع المثير للجدل والذي يقل انه يكلف نحو ملياري دولار.

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة النقاب عن ان البنك الدولي الذي وضع وصفة اصلاحات اقتصادية هيكلية مع الاردن يتحفظ وبشدة على الكلفة المرتفعة لفاتورة الطاقة والكهرباء الناتجة عن استثمار ضخم لانتاج الطاقة من الصخر الزيتي.

وطلب مستشارون من البنك من مسئولين اردنيين مراجعة الحيثيات في هذا المشروع بسبب عدم جدواه وغياب إنتاجيته.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة الاردنية تستجيب للمقترح خصوصا وان الجهات الدولية المانحة لا تزال تعتبر بان فاتورة الطاقة تستنزف الخزينة الاردنية وتتسبب بعجز مالي كبير بالرغم من وجود قدرات على انتاج طاقة اقل كلفة من الرياح والشمس وبوسائل اخرى قليلة.

وكانت الحكومة الاردنية قد قررت اعادة التفاوض على عقود موقعة سابقا مع مستثمري الصخر الزيتي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر