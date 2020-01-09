القضاه: مخزون السلع بالاستهلاكية المدنية يكفي نصف عام

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاه توفر مخزون استراتيجي كبير من المواد الغذائية والأساسية في أسواقها يكفي لنصف عام.

وقال القضاة ان المؤسسة يتوفر لديها 3600 طن من مادة الارز، و1200 طن من السكر، و2300 طن من الدجاج المجمد و200 طن من الطحين.

واضاف انه يتوفر لدى المؤسسة ايضا 75 طنا من السمك، و100 طن من اللحوم المجمدة و150 ألف عبوة من الشاي، و475 طناً من حليب البودره بالاضافة للعديد من انواع البقوليات والمعلبات والمعكرونة والشعيرية.

واوضح القضاه ان المؤسسة عملت خلال العام الماضي على توفير عروض ترويجية وتخفيضات على اسعار موادها في نهاية كل شهر تزامناً مع صرف رواتب الموظفين، حيث بلغ عدد المواد المخفضة والعروض الترويجية خلال العام الماضي نحو 1800 مادة شملت مواد غذائية وغير غذائية، مشيرا الى ان العروض شكلت فرصة للمواطن لشراء احتياجاته باسعار مخفضة.

وبين ان اسعار السلع في المؤسسة اقل بنسبة 11 بالمئة عن مثيلاتها للسلة الشرائية بالسوق المحلية بحسب دراسة متخصصة اجرتها شركة محايدة.

واشار الى ارتفاع مبيعات المؤسسة خلال العام الماضي بنسة 3 بالمئة عن مبيعات عام 2018، مرجعا ذلك الى استمرار توفر المواد في اسواق المؤسسة والعروض الترويجية والتخفيضات التي انتهجتها منذ بداية العام الماضي ومؤشر على ثقة المواطن في المؤسسة كواحدة من افضل اماكن التسوق في المملكة.

وفيما يتعلق بجودة السلع، اكد القضاه ان جميع الاصناف التي تباع في المؤسسة تخضع للفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.