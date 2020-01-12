الرئيسية | محليات المومني : احترمونا يا عباد المال واتباع النبلاء

وطنا اليوم-عمان:رفض رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني بدء تنفيذ العمل بالاتفاقية الموقعة بين شركة SMT Solution وشركة الكهرباء بخصوص رخصة الاتصالات الفردية لتوصيل الانترنت (الفايبر) عبر شبكات الكهرباء في الزرقاء .

وقال المومني بأن الاتفاقية تجاهلت دور بلدية الزرقاء فيما يتعلق بالبدلات المتعلقة بالتمديدات ضمن حدود البلدية .

واضاف المومني ان الشركة عبارة عن شركة متخصصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وبالذات الانترنت المنقول عن طريق الكهرباء وهي شركة مستقلة بذاتها وليس لها اي علاقة بباقي شركات الاتصالات .

وطالب المومني من الشركتين الانصياع للانظمة والقوانين ومراجعة البلدية بشكل فوري للاتفاق على البدلات المنصوص عليها في قانون الاتصالات الاردني وتعديلاته رقم 13 لسنة 1995 وحسب المادة 69 التي تنص " على المرخص له بالتنسيق مع هيئة الاتصالات أن يتولى الإتفاق مع وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتهم ".

ولفت المومني الى انه سيتم ايقاف ومنع تنفيذ العمل بالاتفاقية والذي سيؤثر سلبا على البنية التحتية في المدينة .

وختم المومني تعقيبا على الاتفاقية " احترمونا يا عباد المال واتباع النبلاء " .

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