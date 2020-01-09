تحذير أمني من السفارة الأمريكية في عمان لرعاياها في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان تحذيرا أمنيا لرعاياها في الأردن ،عقب سلسلة الهجمات الصاروخية التي نفذها الجيش الإيراني فجر الأربعاء ضد القوات الامريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان يالجمعة الماضية

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني بثته برسائل نصية لرعاياها إن هجمات صاروخية نفذت ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق ، وأضافت أن التوتر الإقليمي لا يزال مرتفعًا في المنطقة ".

ودعت السفارة رعاياها في اجراءات أمنية احترازية لموظفي الحكومة الأمريكية في الأردن بتجنب التحركات غير الضرورية خارج المنزل اليوم الأربعاء ،وإبقاء الأطفال في منازلهم وعدم إرسالهم للمدراس.

واكد التحذير الأمني ان السفارة لا تزال مفتوحة.

ونشرت السفارة سلسلة تدابير أمنية احترازية مطالبة رعاياها في الأردن اتباعها وهي الابتعاد عن التجمعات والبقاء في حالة استعداد وتأهب

خاصة في المناطق السياحية بالاضافة إلى ضرورة الانتباه من خطط الأمان الشخصية والتأكد من صلاحية مستندات السفر بأن تكون محدثة مسيرة إلى أنه يمكن الحصول عليها بسهولة .