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تحذير أمني من السفارة الأمريكية في عمان لرعاياها في الأردن
وطنا اليوم-عمان:أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان تحذيرا أمنيا لرعاياها في الأردن ،عقب سلسلة الهجمات الصاروخية التي نفذها الجيش الإيراني فجر الأربعاء ضد القوات الامريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان يالجمعة الماضية
واكد التحذير الأمني ان السفارة لا تزال مفتوحة.
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