 وطنا نيوز -تحذير أمني من السفارة الأمريكية في عمان لرعاياها في الأردن
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تحذير أمني من السفارة الأمريكية في عمان لرعاياها في الأردن
التاريخ : 08-01-2020 10:03:47 المشاهدات: 1687

وطنا اليوم-عمان:أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان تحذيرا أمنيا لرعاياها في الأردن ،عقب سلسلة الهجمات الصاروخية التي نفذها الجيش الإيراني فجر الأربعاء ضد القوات الامريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمان يالجمعة الماضية
وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني بثته برسائل نصية لرعاياها إن هجمات صاروخية نفذت ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق ، وأضافت أن التوتر الإقليمي لا يزال مرتفعًا في المنطقة ".
ودعت السفارة رعاياها في اجراءات أمنية احترازية لموظفي الحكومة الأمريكية في الأردن بتجنب التحركات غير الضرورية خارج المنزل اليوم الأربعاء ،وإبقاء الأطفال في منازلهم وعدم إرسالهم للمدراس.

واكد التحذير الأمني ان السفارة لا تزال مفتوحة.
ونشرت السفارة سلسلة تدابير أمنية احترازية مطالبة رعاياها في الأردن اتباعها وهي الابتعاد عن التجمعات والبقاء في حالة استعداد وتأهب
خاصة في المناطق السياحية بالاضافة إلى ضرورة الانتباه من خطط الأمان الشخصية والتأكد من صلاحية مستندات السفر بأن تكون محدثة مسيرة إلى أنه يمكن الحصول عليها بسهولة .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق