المخابز ترفع جاهزيتها لاستقبال المنخفض وتدعو لعدم التهافت

وطنا اليوم-عمان:دعا نقيب اصحاب المخابز والحلويات عبد الاله الحموي المواطنين الى عدم التهافت على مادة الخبز خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وبين الحموي في تصريح ان المخابز الالية تعمل بكافة طاقتها الانتاجية على مدار الـ 24 ساعة مؤكدا ان المخابز رفعت جاهزيتها لاستقبال اية منخفضات جوية.

وثمن الحموي وعي المواطنين خلال السنوات الاخيرة من خلال الطلب المعقول على الخبز خلال الظروف الاستثنائية مبينا ان المواطنين اصبحوا يأخذون احتياجاتهم اليومية من الخبز ليومين او ثلاثة ايام على ابعد تقدير.

وذكر ان نقابة المخابز ملتزمة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة من خلال ابقاء اسعار مادة الخبز حتى نهاية العام الحالي دون تغيير.

وكانت نقابة المخابز توصلت مؤخرا لاتفاق مع وزارة الصناعة لابقاء سعر مادة الطحين دون اية تغيير حتى نهاية عام 2020 من خلال ابقاء رسوم تصاريح العمل للزراعي بمبلغ 350 دينارا وتقديم دعم 4 دنانير على مادة الطحين للمخابز الحجرية وتمديد وقف تراخيص المخابز حفاظا على القطاع اضافة الى الحوافز التي ستقدم للقطاع.

وكانت الحكومة طبقت خلال وقت سابق قرار رفع الدعم عن الخبز حيث أصبح سعر كيلو خبز الكماج الكبير دون تغليف 32 قرشا مقارنة مع 16 قرشا، وسعر كيلو خبز الكماج الصغير 40 قرشا بدلا من 24 قرشا، وخبز الطابون أو المشروح أو المنقوش أو الوردة 35 قرشا بدلا من 18 قرشا

وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرارأسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع.

وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني ان الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة انحاء المملكة تبلغ 1700 مخبز، و يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.