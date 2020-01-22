الرئيسية | محليات بلدية السلط تعلن حالة الطوارئ استعدادا للمنخفض

وطنا اليوم-عمان:أعلنت بلدية السلط الكبرى عن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره على المملكة اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وقال رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بكامل آلياتها وفق الخطة المعتمدة في كل عام الطوارئ والتي أثبتت نجاحها على مستوى بلديات المملكة واعتمادها من قبل وزارة الإدارة المحلية

وأضاف الخشمان أن بلدية السلط تعمل بالتشارك مع غرفة الطوارئ الرئيسية في محافظة البلقاء، مؤكدا أن أن غرفة طوارئ البلدية باشرت عملها منذ بداية شهر أيلول.

وتستقبل جميع الملاحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية وتقوم بمعالجتها على الفور، و سيتم رفع الجاهزية إلى القصوى حال استدعاء الحالة الجوية، وأضاف الخشمان أن في حال تساقط الثلوج ستكون فرق الطوارئ موزعه على المناطق حسب الخطة و مزوده بالآيات و كوادر بشرية.

ويمكن الأخوة المواطنين التواصل مباشرة من خلال ارقام غرفة العمليات الرئيسية لبلدية السلط الكبرى على مدار الساعة على الهواتف التالية 053555611 ، 053555612 ، 053555621 ، 053555622 أو الرقم المجاني 080022271.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر