الرئيسية | محليات الأردن يحذر الاحتلال من مغبة إستمرار الإنتهاكات بحق الحرم القدسي

وطنا اليوم-عمان:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إعتداء شرطة الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف اليوم واعتقال عدد منهم .

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض الاعتداءات على المصلين وإدانتها إنتهاكاً لإلتزامات سلطات الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالإحتلال وفقاً للقانون الدولي، وطالب سلطات الاحتلال باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.

كما دان الفايز قيام سلطات الاحتلال بنصب اعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الحرم الشريف، وطالب سلطات الاحتلال بازالتها فورا.

وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي، وأن كافة اعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى / الحرم الشريف هي صلاحية حصرية لإدارة أوقاف القدس.

وحذر الفايز من مغبة إستمرار الإنتهاكات المستمرة بحق الحرم الشريف والمصلين، و طالب بوقفها، وبإحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر