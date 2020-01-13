الاطباء: الحكومة اخلت بالاتفاق واجراءات تصعيدية اذا لم تتراجع

وطنا اليوم-عمان:أعلن مجلس نقابة الاطباء الأردنية رفضه قرار مجلس الوزراء حول العلاوات الفنية للطباء، ملوحا بالبدء باجراءات تصعيدية مطلع الشهر القادم.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الحكومة أخلت بالاتفاقات المبرمة مع مجلس النقابة، حيث صرحت الحكومة سابقا باجتماعات رسمية وعلى الإعلام بأن علاوة المسار المهني للاطباء ستصرف في عام ٢٠٢٠ نظرا لأن المسار المهني للاطباء جاهز، على عكس ما ورد في موقعها.

وأكدت أن الحكومة أخلت ايضا باتفاقها مع نقابة الاطباء بخصوص ارقام علاوة أطباء الاختصاص، وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.

وأعلنت النقابة عن بدء إجراءاتها التصعيدية فورا في حال استمرار الحكومة بخرقها للاتفاق وعدم تصحيحها للخلل الحاصل وصرف علاوة المسار المهني للاطباء بدءا من الشهر القادم.

وتاليا نص البيان:

تابع مجلس نقابة الاطباء إعلان رئاسة الوزراء عن العلاوات الفنية بالأمس.

ويعلن عن رفض ما جاء به إذ أخل بالاتفاقات المبرمة مع مجلس النقابة، حيث صرحت الحكومة سابقا باجتماعات رسمية وعلى الإعلام بأن علاوة المسار المهني للاطباء ستصرف في عام ٢٠٢٠ نظرا لأن المسار المهني للاطباء جاهز، على عكس ما ورد على موقعها بالأمس.

ويؤكد بأن الأخيرة أخلت باتفاقها مع نقابة الاطباء بخصوص ارقام علاوة أطباء الاختصاص، وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.

وعليه فان مجلس نقابة الأطباء يعلن رفضه لنسب العلاوات التي أقرتها الحكومه ويعلن عن بدء إجراءاته التصعيدية فورا في حال استمرار الحكومة بخرقها للاتفاق وعدم تصحيحها للخلل الحاصل وصرف علاوة المسار المهني للاطباء بدءا من الشهر القادم.