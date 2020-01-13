الرئيسية | محليات رئيس بلدية المفرق يقرر زيادة العاملين بالاجور اليومية

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي زيادة للعاملين بالاجور اليومية في البلدية بواقع "30" دينارا شهرياً اعتبارا من بداية الشهر الجاري.

وأكد الدغمي بان القرار جاء بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديا ومعيشيا في ظل الظروف الاقتصادية مشيرا إلى الجهود والمتابعة اليومية من المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية في دعم المجالس البلدية ، وخاصة بلدية المفرق الكبرى التي تسعى من خلال دعم الوزارة الى تقديم كل ما هو أفضل للعاملين في البلدية والمواطن في سبيل إنجاح مسيرة العمل.

ونوه الدغمي بان قرار زيادة العاملين في البلدية بالاجور اليومية جاء أيضا بناء على ما تم الاتفاق عليه ما بين ممثلين من الموظفين ورؤساء البلديات في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في بلدية المفرق الكبرى والذي يشكل نقطة مضئية نحو تحسين أوضاع العاملين في البلديات ومن شأنه أن ينعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين.

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