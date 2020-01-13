الرئيسية | محليات الكركي يكشف عن مجموع مصاريف القصور الملكية

وطنا اليوم-عمان:كشف أمين عام الديوان الملكي محمد الكركي خلال اجتماعه بمالية النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة موزانة الديوان الملكي، عنأن موازنة الديوان الملكي والبالغة نحو 55 مليون دينار ، وان مجموع ما يدفع من رواتب لموظفي الديوان المسجلين حسب سلم رواتب ديوان الخدمة يبلغ نحو مليون و761 يتم دفعهم لـ 124 موظفا ما بين مصنف وغير مصنف وموظف واحد بعقد خاص "كمال ناصر"

واشار الى ان ما يفيض من اموال الموازنة يتم ردها لوزارة المالية حيث تم اعادة نحو مليوني و567 ألف دينار منذ عام 2012 ، منها نحو 500 الف دينار من الرواتب ومخصصات الضمان لوزارة في العام 2019

كما تبلغ موازنة "المساعدات وخدمة الجمهور والزيارات الملكية للمحافظات وايتام قطاع غزة وزراعة القواقع ومساعدات من خلال النواب والاعيان ودعم الجمعيات الخيرية" نحو 26,8 مليون دينار

وتبلغ مصاريف القصور الملكية نحو 25 مليون دينار ، منها نحو مليون و200 الف دينار صيانة مركبات ومعدات ، ونحو مليون ونصف هواتف وانترنت ، ونحو مليون ونصف محروقات ، ومليوني دينار مياه ، و600 الف دينار كهرباء ، ونحو 5 ملايين دينار مشاريع وابنية ، ونحو 3 مليون تنظيف وصيانة

واكد الكركي على ان جلالة الملك وجه على ضبط الانفاق ومناقشة الموازنة مع النواب بكل وضوح وشفافية تامة وتم اخذ الاجراءات لضبط الانفاق حسب التوجيهات الملكية ، وحملوا رسالة تقدير واحترام من رئيس الديوان الملكي للنواب جاء فيها "تحياتي لكم والله يعينكم"

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