الرئيسية | محليات حماد: الأردني لا يتخلى عن الجنسية الا اذا كان مجبراً

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد إنه ليس هناك موطن أردني يريد التخلي عن جنسيته إلا أذا كان مجبراً.

وبيّن حماد خلال مناقشة مجلس النواب، صباح الثلاثاء، لمشروع معدل لقانون الجنسية الأردنية، أن موضع التخلي عن الجنسية ياتي بطلب من المواطن الأردني، خاصة الذي يقيم في دول أوربية.

وأضاف أن طلب التخلي عن الجنسية يأتي حتى يتمكن المواطن من الحصول على جنسية البلد المقيم فيه، ثم يتقدم بطلب استعادة الجنسية.

واشار إلى أن الوزارة ترفع الطلب لمجلس الوزراء إلى أن يتم الموافقه عليه، ويمكن للمواطن تقديم طلب لإستعادة الجنسية.

الى ذلك رفض مجلس النواب منح صلاحية إعادة الجنسية لمن تخلى عنها لوزير الداخلية، وتقرر تركها ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.

ورفض المجلس في جلسته التي عقدها الثلاثاء النص المعدل الوارد من الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون الجنسية الأردنية، والذي كان سيمنح وزير الداخلية قرار إعادة الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى، وفق أحكام القانون وبناءً على طلب يتقدم به.

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