34% من الأردنيين فقط يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

وطنا اليوم-عمان:كشفت استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية، ان 34% من الأردنيين يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال د.زيد عيادات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية : "نحن نركز على الموضوع العلمي وليس لدينا اي تحيز تجاه اي كان نحاول ان نجيب عن لماذا ؟ ولإعادة تقيييم سياسات الحكومة، مع ان الحكومات احيانا قد تفعل العكس لاسباب لا نفهمها".

وبين عيادات ان هذا الاستطلاع الخامس في حكومة الرزاز، وقد تكونت العينات من 1712 ممن اعمارهم 18 سنه فاكثر مناصفة بين الذكور والاناث.

واشار الى أن 56 % من العينة الوطنية و 52 % من قادة الرأي متفائلين بالأقتصاد للعامين المقبلين.