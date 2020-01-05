بلدية السلط ترفع أجور عمال المياومه ديناراً واحداً

وطنا اليوم-عمان:تقديرا لجهود عمال المياومة في بلدية السلط وتفانيهم في عملهم، قرر مجلس بلدية السلط الكبرى برئاسة المهندس خالد حسين الخشمان رفع أجور العاملين بنظام المياومة من ثمانية دنانير ونصف إلى تسعة دنانير ونصف يوميا، أي بمقدار "دينار واحد".

وبين الخشمان في بيان الثلاثاء، أن البلدية تسعى دائما إلى تحسين الأوضاع المالية لموظفيها حسب الإمكانات المتاحة.

وأضاف الخشمان أن هذه الزيادة بهدف رفع المستوى المالي والمعيشي للعاملين بنظام المياومه للتخفيف عليهم من الأعباء المالية والاقتصادية، وإمكانية العمل الإضافي.