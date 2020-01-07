بعد وفاة متقاعد .. الأمانة تركب جسراً أمام النواب

وطنا اليوم-عمان:دفعت حادثة وفاة أحد متقاعدي الضمان الاجتماعي، بعد سقوطه من أعلى سور أمام مجلس النواب، الأمانة الى تركيب جسراً للحفاظ على ارواح الأشخاص واء من عابري الطريق أمام المعتصمين امام مجلس النواب.

ورصد صباح الثلاثاء، كوادر الأمانة وهي تقوم بتركيب الجسر في منطقة العبدلي، حفاظا على الارواح وعدم سقوط أي شخص من أعلى السور.

وكان قد سقط أحد المشاركين باعتصام متقاعدي الضمان الاجتماعي، أمام مجلس النوب، مؤخرا، عن مكان مرتفع ما استدعى نقله الى المستشفى، حيث توفي على اثرها.