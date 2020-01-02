رياح شديدة وأمطار غزيرة وزخات ثلجية قادمة إلى الأردن

وطنا اليوم-عمان:تتأثر المملكة الثلاثاء، بمقدمة مُنخفض جوي وكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرود، بحسب موقع "طقس العرب".

وتنخفض درجات الحرارة الثلاثاء، بحيث تصبح أقل من مُعدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس بارد إلى شديد البرودة في عموم مناطق المملكة، ويُتحول الطقس تدريجياً إلى مُغبر.

وتتكاثر السحب مع ساعات العصر والمساء، وتتهيأ الفرصة لهُطول زخات أمطار وبَرَد فوق أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

التوصيات

1) استخدام وسائل التدفئة بشكل آمن.

2) الانتباه من الانزلاق على الطرقات مساءاً في حال هُطول زخات من البَرَد.

3) الانتباه من حدوث مضاعفات لدى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء.

ليلاً: يكون الطقس مغبراً عُموماً، وبارداً إلى شديد البرودة في أغلب المناطق، مع احتمال هُطول زخات أمطار وبَرَد خلال ساعات الليل الأولى في بعض المناطق.

ويُحتمل أن تكون الهُطولات على شكل زخات ثلجية خفيفة فوق جبال جنوب المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 1400 متر عن سطح البحر.

وترتفع نسب الغبار بأجواء بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.