منخفض جوي يؤثر على المملكة الأربعاء والخميس والجمعة

وطنا اليوم-عمان:توافقت تطبيقات الطقس عبر الهواتف الذكية أن تعرض الأردن سيشهد منخفضا جويا أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأظهرت التطبيقات أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا لتصل الى 5 درجات مئوية.

وأفاد المختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد و التنبؤات الجوية بأن تغييرات جديدة حصلت للحالة الجوية نهار الثلاثاء و تحديداً بُعيد ساعات المساء. و بحسب المركز فإنه يُتوقع بمشيئة الله عبور جبهة هوائية باردة مع ساعات المساء و تتدفق خلفها رياح قطبية شديدة البرودة.

و بناءً على ذلك فإن الطقس نهار الثلاثاء يبدأ مستقراً بوجهٍ عام مع نشاط في الرياح الجنوبية الغربية و التي تكون مُثيرة للغبار أحياناً. في حين تتكاثر تدريجياً كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة بدءاً من ساعات العصر في أجزاء مُختلفة من المملكة، و مع ساعات النهار المُتأخرة و ساعات المساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات محلية و عشوائية من الأمطار في أجزاء مُختلفة من المملكة.

في حين يُتوقع مع ساعات الليل الأولى أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس إثر تدفق رياح قطبية في طبقات الجو كافة، و تتهيأ الفرصة حينها لتساقط زخات من البَرَد في مناطق عشوائية قد تكون غزيرة أحياناً، في حين لا يُستبعد تساقط الثلوج على فترات فوق جبال الشراه التي ترتفع أكثر من 1400 متر عن سطح البحر وقد تحدث هناك بعض التراكمات.

و مع ساعات منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء تضعف مؤقتاً الفعالية الجوية مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة البرودة، مع تدني درجات الحرارة إلى ما يُقارب الصفر المئوي في العديد من المناطق. و تسبق هذه الحالة الجوية تأثر المملكة بالجزء الفعال من المُنخفض الجوي المُصنف من الدرجة الثانية و الذي يُتوقع أن يؤثر بشكل كامل مع ساعات مساء الأربعاء.

اما الأرصاد الجوية فتوقعت أن تساقط زخات ثلجية يومي الأربعاء والخميس، فوق قمم الجبال العالية.

وقالت إن المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة.