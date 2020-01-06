الرئيسية | محليات الحكومة للأردنيين: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياَ

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الطاقة النشرة الأسبوعية لأسعار النفط الخام برنت ومشتقاته حسب الأأسواق العالمية، حيث سجلت ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الاول من كانون ثاني.

وقال الوزارة في تقريرها إن أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت ارتفاعا في الأسبوع الأول من شهر كانون ثاني الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها لشهر كانون أول من العام الماضي، حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 604.8 دولار للطن الى 616 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 638.6 دولار للطن إلى 639.5 دولار وبنسبة 0.2% وارتفع سعر الكاز من 619 دولار إلى 645.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3% في حين ارتفع سعر الديزل من 591.3 دولار للطن الى 615.4 دولار وبنسبة 4.1%.

من جانب آخر، ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون ثاني الحالي إلى 583.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون أول الماضي والذي بلغ 451.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 29.4%.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا في الأسبوع الأول من هذا الشهر وصل إلى 67.2 دولار للبرميل مقارنة مع 67 دولار المسجل في شهر كانون أول الماضي.

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