الرئيسية | محليات وزير أردني سابق ينتقد الاهتمام بقضية نانسي عجرم

وطنا اليوم-عمان:استغرب وزير الاتصالات الأردني الأسبق مروان جمعة، من اهتمام الأردنيين بحادثة قتل زوج نانسي عجرم لسارق اقتحم منزلهما في لبنان.

الوزير قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" المنطقة على حافة الهاوية ونحن ماكلين هم زوج نانسي!".

وحول الحادثة، أشارت وسائل اعلام لبنانية، الى ان محامي زوج نانسي عجرم، اكد ان توقيف زوج نانسي عجرم يعد احترازيا أو ما وصفه بالتدبير المؤقت يهدف إلى التوسع بالتحقيق، ومن ثم سيتم إخلاء سبيل الهاشم في غضون يوم أو يومين، أو يُترك رهن التحقيق، لأنه في النهاية يوجد قتيل في الحادثة.

وأوضح المحامي أن الهاشم كان في حالة الدفاع المشروع عن النفس؛ لأنه كان يمكن أن يقوم السارق بقتل زوج نانسي عجرم؛ لأنه يحمل سلاحا، لذلك فإنه سيتم منح الهاشم في المحكمة أسبابا تخفيفية، وعليه فقد تم توقيفه مؤقتا لاستكمال بعض النواقص في حال كان هناك أمر ما غير واضح في التحقيقات الأولية.

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