وطنا اليوم-الزرقاء - في اضخم مشروع لتركيب وصيانة السخانات الشمسية وفلاتر المياه في محافظة الزرقاء أعلنت " شركة " العصرية للسخانات الشمسية وفلاتر المياه والطاقة " عن عروض تشجيعية للأسر الأردنية لمساعدتها على تركيب سخانات شمسية بالإضافة إلى تسهيلات في الدفع الميسر , ومن ميزات السخان الشمسي انه يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر, وعدم الاعتماد الكلي على الكهرباء والغاز في تسخين وفلترة المياه مما سينعكس ايجابا على ترشيد استهلاك الطاقة .

وأكد " خالد عمارنه " صاحب الشركة الكائنة في الزرقاء جبل طارق , ان كوادر العصرية للسخانات الشمسية وفلاتر المياه والطاقة على استعداد لتقديم افضل الـ (سخانات الشمسية ، وفلاتر المياه ) داخل وخارج الزرقاء .

وبامكان العملاء التواصل مباشر مع السيد " خالد عمارنه " للاجابة على آية استفسارات و لخدمة الصيانة العامة وخدمة تركيب السخانات الشمسية واجهزة الفلاتر على الرقم التالي :

0795648255

خالدعمارنه

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