 وطنا نيوز -بالوثيقة ...الشياب لصحة الرمثا بعد الغاء نقل مياس وعودته مديرا لصحة اربد
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بالوثيقة ...الشياب لصحة الرمثا بعد الغاء نقل مياس وعودته مديرا لصحة اربد
التاريخ : 05-01-2020 08:08:34 المشاهدات: 522

وطنا اليوم ـ عمان

قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاحد اعتبار نقل وظيفة مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم مياس ليعمل مديرا لمديرا الشؤون الصحية للواء الرمثا لاغيا .

كما قرر جابر اعتبار تكليف الدكتور رياض الشياب للقيام باعمال مديرية الشؤون الصحية للواء الرمثا بدلا من تكليفه للقيام باعمال مدير مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد ولغاية تاريخ ١١/ ٣ /٢٠٢٠

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