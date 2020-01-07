|
بالوثيقة ...الشياب لصحة الرمثا بعد الغاء نقل مياس وعودته مديرا لصحة اربد
وطنا اليوم ـ عمان
قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاحد اعتبار نقل وظيفة مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم مياس ليعمل مديرا لمديرا الشؤون الصحية للواء الرمثا لاغيا .
كما قرر جابر اعتبار تكليف الدكتور رياض الشياب للقيام باعمال مديرية الشؤون الصحية للواء الرمثا بدلا من تكليفه للقيام باعمال مدير مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد ولغاية تاريخ ١١/ ٣ /٢٠٢٠
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|