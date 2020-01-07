الرئيسية | محليات بالوثيقة ...الشياب لصحة الرمثا بعد الغاء نقل مياس وعودته مديرا لصحة اربد

وطنا اليوم ـ عمان قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاحد اعتبار نقل وظيفة مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم مياس ليعمل مديرا لمديرا الشؤون الصحية للواء الرمثا لاغيا .



كما قرر جابر اعتبار تكليف الدكتور رياض الشياب للقيام باعمال مديرية الشؤون الصحية للواء الرمثا بدلا من تكليفه للقيام باعمال مدير مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد ولغاية تاريخ ١١/ ٣ /٢٠٢٠

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر